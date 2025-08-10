Netanjahu i Tramp razgovarali o planovima Izraela za ofanzivu u Gazi

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarao je sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o novim planovima Izraela za ofanzivu u Gazi, saopštila je danas kancelarija izraelskog premijera.

Dvojica zvaničnika razgovarala su o planovima Izraela da preuzme kontrolu nad preostalim uporištima Hamasa u Gazi da bi se rat okončao oslobađanjem talaca i porazom Hamasa, saopštila je Netanjahuova kancelarija, prenosi Rojters. Netanjahu je ranije danas na konferenciji za strane novinare ponovio da je cilj izraelske vojske da ukloni Hamas i preuzme “bezbednosnu kontrolu“ nad Pojasom Gaze, uključujući uspostavljanje “bezbednosne zone“ na granici sa enklavom. On je