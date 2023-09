UEFA reagovala: Partizan opet drakonski kažnjen

UEFA je ponovo veoma ozbiljno kaznila FK Partizan zbog ispada navijača crno-belih na utakmici protiv Nordsjelanda u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Foto: FK Partizan Evropska kuća fudbala je navijanje u pojedinim delovima meča ocenila kao rasističko i to je razlog kazne koju je dobio klub iz Humske. Partizan će zbog toga naredne dve evropske utakmice igrati bez prisustva publike, a na sve to ustanovljena je i uslovna kazna od dve godine. Kao i do sada, kazna se ne odnosi na decu do 14 godina, koja će imati pravo da sa tribina stadiona prate utakmicu. UEFA je ove sezone već kažnjavala Partizan, pa je deo