Bombaški napad ispred zgrade MUP-a u Ankari: Dva policajca lakše ranjena

Dva policajca su danas lakše ranjena kada su dvojica terorista aktivirala eksploziv u turskoj prestonici Ankari, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja.

On je dodao da se jedan od terorista tom prilikom razneo, a drugog je ubila policija, prenosi agencija Anadolija. "Dvojica terorista došla su autom do kapije Generalne uprave za bezbednost i izvela bombaški napad. Jedan od njih se tom prilikom razneo", naveo je ministar. Terrorist bomb attack attempt in Turkish capital Ankara Following the explosion in Ankara, the area around the Turkish Grand National Assembly was closed. Gunshots are heard in the area. #Ankara