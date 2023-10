Nobelova nagrada naučnicima koji su omogućili razvoj vakcine protiv korone

Katalin Karikó i Drew Weissman dobili su Nobelovu nagradu za medicinu "za otkrića u vezi sa modifikacijama nukleozidnih baza koje su omogućile razvoj efikasnih mRNA vakcina protiv kovida19".

Rad dvoje naučnika pomogao je Moderni i partnerstvu Pfizer-BioNTech da brzo razviju vakcine protiv pandemije. Vakcine su date stotinama miliona ljudi širom sveta, što je ključni korak ka ublažavanju pandemije koronavirusa. BREAKING NEWS The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against