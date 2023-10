Zbog radova na sanaciji havarija, bez vode će danas do 12 časova biti Futoški put (od Bulevara Evrope do Bulevara Slobodana Jovanovića), a do 13 sati – ulice Branka Radičevića i Doža Đerđa (od Tolstojeve do kraja ulice) u Novom Sadu. Iz "Vodovoda" napominju da postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.