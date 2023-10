Pijan naleteo na stub u Futogu pa pokušao da pobegne

U nedelju uveče u Futogu kod groblja, vozač belog kombija je, pod dejstvom alkohola, naleteo na stub.

Nakon toga je pokušao da pobegne ali su ga građani sprečili. A post shared by 192.RS (@192_rs) Kada je stigla policija, naduvao je preko 1.6 promila alkohola. Kako navode očevici, ponašao se bahtao i policiji je rekao kako ne mogu da mu oduzmu vozilo jer nije dovoljno naduvao. A post shared by 192.RS (@192_rs) Kako se navodi na portalu Telegraf.rs, u kombiju je bilo više osoba koje su bile u vidno alkoholisanom stanju, do nezgode je došlo kad je vozač izgubio