Posle hladnog jutra, danas sunčano

U Srbiji će danas posle hladnog jutra i kratkotrajne magle biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren severni, na istoku i u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak. Jutarnja temperatura biće od šest do 16, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni Celzijusa. U Beogradu će posle hadnog jutra biti pretežno sunčano, posle podne uz mali ili umerenu oblačnost. Vetar će biti slab i umeren severni. Jutarnja temperatura biće od 10 do 13, najviša dnevna oko 23 stepena. Relativno povolјna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika.