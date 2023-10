Uhapšen Bečejac: Opljačkao tri kuće, a iz četvrte nije ništa uspeo da ukrade

M. P. (26) iz Bečeja uhapšen je zbog tri krađe i jedne neuspešno izvedene.

Sumnja se da je on sinoć provalio u kuću tridesetdevetogodišnje žene i ukrao nakit i novac. Novosadska policija ga je uhvatila odmah nakon krivičnog dela i pronašla ukradene stvari koje su vraćene vlasnici. Takođe, sumnja se da je on ukrao novac iz još dve kuće u Bečeju, te da je provalio u još jednu iz koje nije ništa ukrao. M. P. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Bečeju.