Manarino bez problema do finala Astane

Manarino se nalazi na 34. mestu na ATP listi, dok je Ofner na 58. mestu

Francuski teniser Adrijan Manarino je bez problema pobedio Austrijanca Sebastijana Ofnera rezultatom 6:4, 6:2 i time se plasirao u finale turnira u Astani. Ofner je došao do brejka u šestom gemu prvog seta, ali je Francuz odmah vratio brejk i pobedio sve gemove do kraja seta. Drugi set dobio je Manarino bez problema. Dobio je brejk u petom gemu i onda na isti način kao u prvom setu, osvojio sve gemove do kraja seta. Meč je trajao sat i deset minuta. Manarino se