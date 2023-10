Sutra pre podne u Srbiji pretežno sunčano, popodne prolazno naoblačenje

Počeće da duva umeren vetar, u Vojvodini pojačan severozapadni.

Najniža temperatura će se kretati od četiri stepena do 14, a najviša od 23 stepena na zapadu i severozapadu do 28 na jugoistoku Srbije.

U Beogradu će nakon svežeg jutra, pre podne biti pretežno sunčano, a posle podne se očekuje prolazno umereno naoblačenje bez padavina. Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 10 stepeni do 14, a najviša oko 25 stepeni.

U Srbiji će se i narednih dana zadržati suvo i stabilno vreme, samo se u četvrtak na jugozapadu Srbije očekuje pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Jutra će biti sveža, po kotlinama ponegde i maglovita, a u toku dana će biti malo do umereno oblačno uz sunčane intervale i dnevnu temperaturu do kraja sedmice od 23 do 26 stepeni, dok će početkom naredne sedmice biti malo toplije.

Biometeorološka prognoza za sredu, 4. oktobar 2023:

Usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez se savetuje osobama sa visokim krvnim pritiskom i astmatičarima. Mogući su glavobolјa i promenlјivo raspoloženje.

