Zapalio se kamion na auto-putu Beograd-Niš, saobraća se preticajnom trakom

Jutros oko 7.15 sati na auto-putu Beograd-Niš, na teritoriji opštine Sopot, zapalio se kamion.

Na auto-putu E-75, petlja Vrčin - petlja Mali Požarevac, u smeru ka Nišu, zbog zapaljenog teretnog motornog vozila saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom, saopštilo je danas Javno preduzeće Putevi Srbije. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Najverovatnije je došlo do samozapaljenja tokom voznje. Prema dosadašnjim informacijama, nema povređenih. Ekipe su na terenu. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji