Izmene na pojedinim deonicama puteva zbog radova

Na auto-putu E-763 u toku su radovi na pranju tunela Brančić, smer ka Čačku, do 06.oktobra, od 7 do 17 časova, a za saobraćaj je zauzeta vozna ili preticajna saobraćajna traka, saopštilo je danas JP Putevi Srbije.

Na auto-putu E-763, Lajkovac - petlja Surčin, u oba smera izvode se radovi na pranju mostova, do 06. oktobra, od 7 do 17 časova. U zoni radova za saobraćaj su zauzete zaustavne saobraćajne trake, prenosi Tanjug. Na auto-putu E-75, na deonici petlja Požarevac - petlja Velika Plana, u oba smera u toku su radovi na rehabilitaciji nadvožnjaka, do 01. novembra, do 15 časova. U smeru ka Nišu za saobraćaj su zatvorene zaustavna i vozna saobraćajna traka, a saobraćaj se