Municiju i eksploziv krio na KiM: Ministar unutrašnjih poslova FBiH se oglasio nakon navoda da je Radoičić oružje kupovao u Tuzli

Više javno tužilaštvo u Beogradu tvrdi da je Milan Radoičić, koji je učestvovao u napadima na severu Kosova, kupovao oružje, municiju i eksplozivni materijal velike razorne moći u Tuzli, koje je potom prebacivano prvo za Beograd, odakle je prosleđivano na Kosovo gde je skladišteno.

To je danas rečeno nakon njegovog privođenja gde mu je određen pritvor od 48 časova, piše Avaz. Tim povodom se oglasio ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak, prenosi Srpskainfo. – Direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić obavestio me kako će Federalna uprava policije proveriti da li su tačni navodi o tome da je Milan Radoičić kupovao oružje u Tuzli. S obzirom na to da još uvek ne znamo da li su uopšte tačne tvrdnje o navodnoj kupovini