Autobus sleteo sa nadvožnjaka u Veneciji – 20 stradalih, desetine povređenih

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Veneciji kada je autobus gradskog prevoza sleteo sa nadvožnjaka na železničku prugu i zapalio se.

Najmanje 20 ljudi je stradalo. Gradonačelnik Venecije Luiđi Brunjaro izjavio je da se zasad zna da je stradalo najmanje 20 putnika, a 40 je povređeno. „Apokaliptična scena. Nemam reči“, rekao je Brunjaro. 🚨 #BREAKING: Bus falls from a bridge in Venice, #Italy; At least 20 people have died. pic.twitter.com/2A3pRkqYZi — World Source News 24/7 (@Worldsource24) October 3, 2023 Grad je aktivirao protokol „hitnih slučajeva“, prema kome su sve bolnice u pripravnosti.