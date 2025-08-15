Tramp pred susret s Putinom: "Nešto će proisteći iz toga"

RTV pre 13 minuta  |  Tanjug
VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je novinarima pred ukrcavanje na let za Aljasku, koji će trajati sedam sati, da očekuje konkretne rezultate od predstojećeg sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, koji je zakazan za večeras u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci.

"Nešto će proisteći iz toga", rekao je Tramp novinarima tokom obraćanja iz predsedničkog aviona Air force one. Govoreći o ratu u Ukrajini, Tramp je ocenio da predsednik Rusije Vladimir Putin smatra da mu ofanziva "donosi snagu", ali da je, po njegovom mišljenju, ona zapravo štetna za Moskvu, prenosi Skaj njuz. "Mislim da mu u glavi to pomaže da postigne bolji dogovor. Ali zapravo, to mu šteti. Pričaću s njim o tome kasnije", naveo je Tramp. Na pitanje o mogućim
