Godišnjica ubistva gardista na Topčideru: Predmet u Strazburu i domaćem tužilaštvu

Beta pre 6 sati

Advokat porodica gardista stradalih u vojnom objektu na Topčideru Predrag Savić, izjavio je danas da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu prihvatio podnesak o tom slučaju koji je podnet u martu 2022, kao i da je postupak u fazi poverljivosti zbog čega, kako je naveo, ne može da govori o tome. Savić je novinarima ispred vojnog objekta "Karaš" u Beogradu, na obeležavanju godišnjice pogibije gardista Vojske Srbije i Crne Gore Dragana Jakovljevića (21) i Dražena Milovanovića (21), koji su na tom mestu pronađeni mrtvi 5. oktobra 2004, rekao da je obraćanje sudu u Strazburu usledilo zbog, kako je rekao, načina postupanja državnih organa u ovom slučaju. Advokat Aleksandar Đorđević je rekao da je član komisije za razmatranje činjenica i okolnosti koje su dovele do smrti gardista, koju je Vlada Srbije formirala 2016. godine, a koja se, prema njegovim rečima, do sada nijednom nije ni sastala. "Pozivam vlast, koja je formirala komisiju, da nešto po tom pitanju uradi", kazao je Đorđević. Kazao je da su povodom pogibije gardista u toku dva postupka, jedan u Srbiji u tužilaštvu, koji je još u predistražnom postupku, i drugi pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Đorđević je rekao da tužilaštvo još nije pokrenulo postupak protiv N. N. lica za ubistvo gardista. "Nažalost oni to ne žele, koji je razlog ne znamo. Pokušavamo da budemo apolitični, da ovo bude pravna stvar", rekao je Đorđević. Dodao je da su na žalost neki elementi politike uključeni u slučaj. "Pozivamo Vladu Srbije i predsednika Aleksandra Vučića da se ta komisija koja je osnovana konačno sastane", istakao je Đorđević. Utvrđivanje istine o pogibijih njihovog sina i brata zatražili su Janko Jakovljević i Milomir Milovanović, kao i drugi članovi porodica, koji su ispred vojnog objekta "Karaš" zapalili sveće i položili cveće na ulazu u objekat. Gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović pronađeni su mrtvi dok su bili na straži u okviru vojnog objekta. Vojna istraga je tvrdila da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija utvrdila da ih je ubila treća osoba. Povodom ubistva gardista, nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić i njegov tadašnji savetnik Vuk Jeremić saslušani su u pretkrivičnom postupku na predlog advokata porodica gardista, kako bi se otkrilo kako je Tadićev kabinet pre svih u lancu komandovanja saznao za ubistvo gardista i obavestio tadašnjeg načelnika Generalštaba Branka Krgu.

(Beta, 10.05.2023)