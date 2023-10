Vučić: Srbija nikada nije imala namere da ikoga napada u regionu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je novinarima posle Samita Evropske političke zajednice u Granadi da će se u petak na sednici Evropskog saveta razgovarati o Kosovu i Metohiji.

On je rekao da je uveren da će na sednici Saveta „neki pokušati da govore o Srbiji na različite načine“. Vučić je istakao da sa predstavnicima Prištine nije razgovarao, niti da oni hoće da razgovaraju. „Ako me pitate da li sam pokušao da objasnim poziciju Srbije, to sam uvek radio i to ću uvek da radim“, rekao je Vučić. On je dodao da ga večaras očekuju razgovori sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i grčkim premijerom Kirjakosom Micotakisom, dok će sa