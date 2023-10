Vučić: Srbija se nikad nije zalagala za sankcije Kosovu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se Srbija nikada nije zalagala za uvođenje sankcija Kosovu, odgovarajući tako na poruku predsednice Kosova Vjose Osmani da nema razloga da se sastaje sa njim dok mu se ne uvedu sankcije zbog dešavanja na severu Kosova.

Policiju Kosova je 24. septembra u Banjskoj u opštini Zvečan napala grupa napadača. Tom prilikom je ubijen kosovski policajac Afrim Bunjaku dok su u razmeni vatre ubijena i trojica napadača srpske nacionalnosti. Zvanična Priština je za ovaj napad optužila Beograd. Embed Podijeli Kod je kopiran u vaš clipboard. širina px Visina px Podijelite na Facebooku Podijelite na Twitteru The URL has been copied to your clipboard No media source currently available 0:00 0:03:06