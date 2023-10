Putin potvrdio da je u avionu Prigožina eksplodirala ručna bomba

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da su u telima poginulih u avionskoj nesreći, u kojoj je poginuo osnivač „Vagnera“ Jevgenije Prigožin, otkriveni tragovi ručnih bombi i istakao da je istraga utvrdila da nije bilo spoljašnjeg uticaja na letelicu.

Direktor Istražnog komiteta Aleksandar Bastrikin me je izvestio da su u telima poginulih otkriveni fragmenti ručnih bombi. Spoljašnjeg uticaja na avion nije bilo, to je utvrđeno veštačenjem tokom istrage, rekao je Putin na plenarnoj sednici debatnog kluba „Vajdaj“, prenosi Indeks. Putin je naveo da istraga o padu aviona još nije završena i dodao da su istražitelji pogrešili što nisu testirali tela na alkohol i droge, s obzirom na to da je ranije u „Vagnerovim“