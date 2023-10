Pre podne oblaci, posle podne sunce: Temperatura do 24°C

Duvaće slab do umeren sevrozapadni vetar.

U Srbiji u petak umereno do potpuno oblačno. Sredinom dana u severnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima očekuje se razvedravanje. Duvaće slab do umeren sevrozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 8 do 14°C, maksimalna dnevna od 20 do 24°C. U Beogradu u petak pre podne umereno do potpuno oblačno. Posle podne očekuje se razvedravanje. Duvaće slab do umeren sevrozapadni vetar. Jutarnja temperatura 12°C, maksimalna dnevna 22°C. (Telegraf.rs)