Sutra naoblačenje, ponegde kiša, temperatura do 28 stepeni

U Srbiji će sutra, nakon hladnog jutra, tokom dana doći do prolaznog naoblačenja koje će po podne i uveče ponegde usloviti kratkotrajnu kišu, uglavnom u zapadnim, centralnim, jugozapadnim i južnim predelima.

Vetar će biti umeren i jak, na severu i istoku Srbije kratkotrajno i olujni zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura će biti od 4 do 13 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni, saopštio je Republički hidrometorološki zavod. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se očekuju hladna jutra, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije i kratkotrajna magla. Tokom dana se očekuje pretežno sunčano vreme, uz malu do umerenu