Vučić: Više nikada, nigde i nikome nećemo dozvoliti etničko čišćenje našeg naroda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija više "nikada, nigde i nikome" neće dozvoliti etničko čišćenje srpskog naroda.

Vučić je na manifestaciji "Zbor Krajišnika" u Kovilovu rekao da izbeglička kolona iz vremena hrvatske akcije Oluja, Srbima "više nikada ne sme da se dogodi".

"Mi brutalno etničko čišćenje našeg naroda ili upereno protiv našeg naroda, više nikada, nigde i nikome nećemo dozvoliti. Ta kolona u kojoj su mnogi od vas došli u Srbiju, više nikada ne sme da nam se dogodi šta god neki činili protiv naše zemlje", rekao je Vučić.

On je zahvalio Srbima Krajišnicima što kako je rekao, beskrajno vole Srbiju.

"Odakle god da dolazite, od Benkovca do Vukovara, iz Bosanske krajine, vi se ovde u Srbiji najlagodnije osećate i to je potpuno normalno. Naše je da vidimo šta još možemo da učinimo a vi ste do sada mnogo učinili za nas, napravili ste nas pametnijim i opreznijim da znamo šta može da se sprema našem narodu i da to više nikada ne dozvolimo", kazao je predsednik.

Vučić je poručio Krajišnicima da "niko ne želi" da zaborave svoja ognjišta.

"Niste vi u Knin, Obrovac, Glinu, Topusko, u bilo koje krajiško mesto došli odnekud drugde već ste tu živeli vekovima a neki drugi su vas proterali odatle", rekao je Vučić.

(Beta, 10.08.2023)