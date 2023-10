"Vojska će napraviti ruševine od hamasovih lokacija": Netanjahu zatražio od Palestinaca da napuste Gazu

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu obratio se naciji večeras i obećao da će iskoristiti „svu moć“ odbrambenih snaga da uništi Hamasova postrojenja u Pojasu Gaze.

Nazvavši današnje događaje nečim „nikad viđenim u Izraelu“, on se zaklinje da će osigurati „da se to nikada više neće ponoviti“. Kaže da je Hamas započeo okrutni i zao rat, ciljajući na nevine civile, mlade i stare. - Pobedićemo, ali cena će biti visoka. Hamas želi da nas sve ubije, masakrirajući naš narod. Ono što se danas dogodilo nikada ranije nije viđeno u Izraelu i ja ću se pobrinuti da se to više nikada ne ponovi… IDF će odmah upotrebiti svu svoju moć da