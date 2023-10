Stravičan bilans zemljotresa u Avganistanu! Sve je porušeno, broj žrtava prešao 2000 - sela sravnjena sa zemljom!

Zemljotresi su se osetili i u okolnim provincijama Farah i Badgis.

Zemljotresi su se osetili i u okolnim provincijama Farah i Badgis. Broj žrtava višestrukih zemljotresa u Avganistanu porastao je na 2.053, dok je 9.240 povređeno, saopšteno je iz Ministarstva za katastrofe. Više od 1.300 kuća oštećeno ili uništeno. Afghanistani Taliban was getting prepared to Go Palestine & Fight against Israel Today Afghanistan hit major Earthquake in which more than 2000 people lost lives Inshallah #Afghanistan #earthquake #Israel #Gaza #Hamas