Preminuo radnik obezbeđenja koji je ranjen u pucnjavi u Obrenovcu

Stevan S. (36), radnik obezbeđenja noćnog kluba u obrenovačkom naselju Rojkovac koji je ranjen sinoć u pucnjavi, preminuo je danas u Urgentnom centru, uprkos naporima lekara.

On je podlegao teškim povredama koje je zadobio. Podsetimo, prvo je došlo do svađe a potom i do tuče u diskoteci, pa je reagovalo obezbeđenje i izbacilo napolje grupu mladića koji su izazivali incidente. Jedan od izbačenih je potom ispalio pet hitaca u Stevana S. a potom pobegao sa lica mesta. Ranjeni mladić je prebačen u beogradski Urgentni centar, a Dušan G. (22) iz Obrenovca je uhapšen i određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati zbog sumnje da je