Poljski predsednik: Sukob na Bliskom istoku koristi Rusiji, povećaće migracioni pritisak na EU

Poljski predsednik Andžej Duda je danas izjavio da sukob na Bliskom istoku između Hamasa i Izraela koristi Rusiji jer odvlači međunarodnu pažnju od agresije Moskve na Ukrajinu i može dovesti do novog migracionog pritiska na Evropu,

VARŠAVA - Poljski predsednik Andžej Duda je danas izjavio da sukob na Bliskom istoku između Hamasa i Izraela koristi Rusiji jer odvlači međunarodnu pažnju od agresije Moskve na Ukrajinu i može dovesti do novog migracionog pritiska na Evropu, prenosi Rojters. U intervjuu privatnom informativnom kanalu Polsat njuz, Duda je naveo da sukob „sigurno koristi Rusiji i njenoj agresiji na Ukrajinu. To odvlači pažnju sveta. Ali pre svega, bojim se da će to, nažalost,