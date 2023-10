Duda: “To je odvlačenje pažnje…”

Predsednik Poljske Andžej Duda ocenio je danas da sukob Hamasa i Izraela ide u prilog Rusiji jer, kako je naveo, odvlači pažnju međunarodne javnosti od agresije Rusije na Ukrajinu.

Duda je u intervjuu za Polsat Njuz rekao da sukob na Bliskom istoku može rezultirati i novim migracionim pritiscima na Evropu, prenosi Rojters. – To svakako koristi Rusiji i ruskoj agresiji protiv Ukrajine. To odvlači pažnju sveta… Ali pre svega, bojim se da će to, nažalost, izazvati dalji migracioni pritisak na Evropu – rekao je Duda. Ocenio je da će verovatno doći do još jednog talasa migranata sa Bliskog istoka, koji će pogoditi Evropu. – Naša bezbednost,