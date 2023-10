'Patnje nam je dosta za tri života'

Kako prepoznati i liječiti posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) koji je ozbiljan lični, ali i društveni problem s kojim se svako od nas može suočiti kao posljedicom neke traume.

Šta karakteriše ljude koji imaju PTSP i da li mladi mogu da se na drugačiji način izbore s ovim problemom? O tome je u posljednjoj epizodi specijalnog izdanja podcasta Zaviri ispod površine Lejla Omeragić Ćatić