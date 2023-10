Godinama preko reke prelazili uz pomoć improvizovane drvene ćuprije: Meštani Osoje napokon dobili most

Opština Priboj prepoznala je značaj izgradnje betonskog mosta, kao trajnog rešenja,odvojila sredstava, i most je, na zadovoljstvo meštana, već u funkciji

Meštani zaseoka Osoje kod Priboja godinama unazad teško su živeli prelazeći preko improvizovanog drvenog mosta postavljenog preko reke Poblaćnice, rizikujući tako svoju bezbednost. Most su mogli preći samo vešti pešaci, a dok reka ne podivlja prelazili su je volovksom zapregom ili traktorom. Njihovim mukama sada je konačno došao kraj, jer je reka Poblaćnica ukroćena, završen je novi most, pa meštani konačno do Priboja mogu da stignu i automobilom. - Za žitelje