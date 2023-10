Lajčak: Vreme je da Zapadni Balkan brzo napreduje na putu ka EU

Vreme je da Zapadni Balkan brzo napreduje na putu ka EU, izjavio je danas specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, i naglasio da su izazovi sa kojima se svaka od zemalja Zapadnog Balkana na tom putu suočava jedinstveni i da se ne može koristiti jedan pristup koji svima odgovara.

- Istovremeno, hitnost uključivanja novih članica u Uniju, naglašena ratom u Ukrajini, ne nailazi na entuzijazam, već na stagnaciju i nazadovanje u regionu. Ovo se mora brzo promeniti jer je sada vreme za integraciju u EU - napisao je Lajčak na svom nalogu na Fejsbuku, nakon što je gostovao na samitu ''To be Secure'' u Budvi. On je istakao da različite okolnosti i etape sa kojima se na putu ka EU susreću zemlje Zapadnog Balkana, zahtevaju jedinstven i prilagođen