Sutra u Srbiji oblačno, ponegde sa kišom

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Više oblačnosti će biti u prvom delu dana, a posle podne se očekuju i sunčani intervali. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni, uveče i tokom noći u slabljenju i skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura će biti od osam stepeni do 15, a najviša od 21 do 24 stepena. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura oko 15 stepeni, a najviša oko 22. Od srede do kraja sedmice, jutra će biti