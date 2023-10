Sutra ujutro sveže, tokom dana sunčano, do 25 stepeni

U Srbiji će sutra ujutro biti sveže, sa kratkotrajnom maglom po kotlinama i rečnim dolinama.

Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplije, sa slabim i umerenim vetrom južnih pravaca. Najniža temperatura od 7 do 13, a najviša od 21 do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod, prenosi Tanjug. U Beogradu će, posle svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura od 10 do 13, a najviša oko 25 stepeni. Prema prognozi za narednih sedam dana, do kraja sedmice će, uz sveža jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i