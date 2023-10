U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije vreme

U Srbiji će sutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro sveže, po kotlinama i rečnim dolinama kratkotrajna magla. Vetar slab i umeren južnih pravaca. Najniža temperatura od sedam stepeni do 13, a najviša od 21 do 25. U Beogradu jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren južnih pravaca. Najniža temperatura od 10 stepeni do 13, a najviša oko 25. U Srbiji do kraja sedmice jutra sveža, a tokom dana pretežno sunčano i toplije sa maksimalnim temperaturama od 24 do 29. U petak prolazno