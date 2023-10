Kapetan „Er Srbije“ iznenađen: Avioni iz Beograda za Izrael su puni

Avionima "Er Srbije" građani se evakuišu iz Izraela otkako je počeo sukob s Hamasom.

Kapetan Dušan Milatović, direktor letačke operative, ističe za RTS da nijedan let za Tel Aviv nije otkazan i da će redovno leteti dokle god to situacija dozvoljava. Posebno ističe i da su avioni iz Beograda za Izrael puni. Naglašava da je aerodrom "Ben Gurion" zaštićena zona, da izraelska vojska štiti taj koridor kojim naši avioni stižu do samog aerodroma, tako da s te strane nije bilo nikakvih problema. Dušan Milatović je za RTS istakao da je „Er Srbija“, za