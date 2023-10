NATO najavio 'odlučan odgovor' ako se potvrdi da je baltički gasovod sabotiran

Šef NATO-a Jens Stoltenberg obećao je u sredu snažan odgovor vojne alijanse ako se ispostavi da je gasovoda između Finske i Estonije oštećen u "smišljenom napadu".

Finski predsednik Sauli Niniste (Niinisto) rekao je u utorak da je curenje koje je dovelo do zatvaranja gasovoda ovog vikenda verovatno prouzrokovano "spoljnim" aktivnostima, što je izazvalo sumnje da je Rusija možda umešana. Stoltenberg je na sastanku ministara odbrane članica NATO-a u Briselu rekao da je važno da se utvrdi šta se dogodilo i kako je to moglo da se dogodi. "Ako se dokaže da je to smišljeni napad na kritičnu infrastrukturu NATO-a, onda će to,