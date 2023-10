U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, uz prolazno umereno naoblačenje bez padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro sveže, po kotlinama, dolinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od četiri do 14, a najviša od 25 do 28. U Beogradu sutra nakon svežeg jutra pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Prolazno umereno naoblačenje bez padavina tokom prepodneva. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 14, a najviša dnevna oko 28. U Srbiji u subotu pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom