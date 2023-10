Hil: Moramo da ohrabrimo Beograd i Prištinu da saslušaju jedni druge

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil rekao je da mnogi govore Srbiji da je pitanje Kosova gotovo i da se okrene budućnosti, ali on smatra da je mnogo komplikovanije od toga.

"Moramo da ohrabrimo obe strane (Beograd i Prištinu) da saslušaju jedna drugu. Važno je shvatiti i pozicije iz kojih druga strana dolazi, a mislim da toga nije bilo dovoljno ovde", smatra Hil. On je to izjavio na panelu pod nazivom "Zapadni Balkan u globalnom (ne)redu" u okviru drugog dana Beogradske bezbednosne konferencije koja se održava od 11. do 13. oktobra pod nazivom "Rekonstrukcija globalnog (ne)reda". Hil je dodao da je Kosovo vrlo teško pitanje ali da