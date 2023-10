Još srpskih državljana stiglo iz Izraela: Karte za redovne letove i do 1.600 evra

Još jedan avion kojim su srpski državljani iz Tel Aviva došli u Beograd, sleteo je večeras u 21.20 sati na Aerodrom Nikola Tesla, objavljeno je na sajtu aerodroma, prenosi N1.

Očekivano vreme sletanja pomereno je za oko 20 minuta, javila je reporterka N1 sa aerodroma. Nemanja Mitrović, jedan od putnika, kazao je za N1 da problema sa kupovinom karata nije bilo. „Evakuacije nije bilo, osim onog prvog dana, sve ostalo su bili normalni letovi. Karte koje su izlazile u prodaju bile su oko 1.200 do 1.400 evra za letove koji traju 16 ili 18 sati. Država nije mnogo učinila da se mi bezbedno vratimo kući, ali to me ne čudi, jer država ne brine ni