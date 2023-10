Dnevni horoskop za 13. Oktobar 2023. Godine: Jedan znak će se posvađati na krv i nož, a Bliznacima je lep dan za zaljubljivanje

Ovo je dnevni horoskop za 13. oktobar, otkrijte šta očekuje vaš horoskopski znak u segmentima ljubavi, posla i zdravlja.

OVAN POSAO: Skloni ste da tvrdokorno zastupate svoje stavove. Isterajte svoje do kraja, jer možete! LJUBAV: Budite spremni na kompromise jer ćete u protivnom zapamtiti ovaj dan u negativnom kontekstu. ZDRAVLJE: Glavobolja. BIK POSAO: Prilike su pred vama, odluke koje ćete donositi danas uticaće na dalji pravac vaše karijere. LJUBAV: Postavljate preterane zahteve svom partneru, što bi moglo dovesti do prepirke. ZDRAVLJE: Solidno. BLIZANCI POSAO: Do kraja dana