Vučić: Izbori 17. decembra, raspisujem ih 2. novembra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, gostujući na TV Prva, da će izbori biti 17. decembra, po zahtevu opozicije, i dodao je da im je ispunio zahtev, pa će dobiti parlamentarne, beogradske i vojvođanske izbore. „Izbori 17. decembra, sve smo im zahteve uslišili.

Tražili su beogradske i parlamentarne izbore i dobili su ih, imaće još i vojvođanske izbore, sve u najboljem redu, pobeđuju, osvajaju vlast”, naveo je Vučić. On je rekao da će u 60 - 70 opština biti izbori, i da to zavisi od toga gde ljudi žele da podnesu ostavke pa da idu zajedno na izbore sa republičkim izborima i ostalim koji će, kako očekuje, biti raspisani paralelno. Predsednik je rekao da on raspisuje samo republičke izbore. „To je ono što ja raspisujem, a