Užas u Sokobanji: Nožem napao oca, pretio mu smrću

Napao ga u porodičnoj kući

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sokobanji uhapsili su S. M. (26) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. On se sumnjiči da je juče u porodičnoj kući nožem napao pedesetogodišnjeg oca i naneo mu lake telesne povrede, preteći mu da će ga ubiti. S. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu. (Telegraf.rs)