Evakuisana versajska palata! Drama u Parizu, raste panika zbog straha od terorističkog napada (VIDEO)

Versajska palata u Parizu je evakuisana zbog primljene dojave o bombi, piše "nd.tv". Danas je već zatvoren muzej Luvr zbog bezbednosne pretnje. NOW - Palace of Versailles in Paris is evacuated. Bomb threat. pic.twitter.com/7YabgZRyU4 Cela Francuska je podigla bezbednosnu uzbunu zbog ubistva u školi u Arasu u petak ujutru. Tada je muškarac nožem ubio jednu, a povredio više osoba.