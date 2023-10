Nožem povredio muškarca u tržnom centru na Novom Beogradu, napao i policiju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Novi Beograd, brzom akcijom uhapsili su B. Č. (1992) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i laka telesna povreda, saopštio je MUP.

On se sumnjiči da je juče u jednom tržnom centru u Novom Beogradu oštrim predmetom povredio jednog muškarca, kao i da je napao policijske službenike koji su ga ubrzo savladali i uhapsili, dodaje se u saopštenju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.