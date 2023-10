Danas otvaranje auto-puta Ruma-Šabac u dužini od 24,6 kilometara

Auto-put u punom profilu Ruma-Šabac dužine 24,6 kilometara danas će biti svečano otvoren u 10.00 časova.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je na Instagram profilu „budućnostsrbijeav” otvaranje puta uz fotografiju mosta preko Save. On je sinoć rekao i da će put za saobraćaj biti pušten do 15.00 časova, kao i da je ponosan na ovaj autoput i da će sada od Beograda do Šapca moći da se stigne za 45 minuta. „To je nešto neverovatno i veličanstveno. Kada krenete ka šabačkom mostu videćete jedan predivan drvored kod Klenka, to je veličanstveno kako izgleda”, rekao je