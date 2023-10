Sutra suvo i hladnije uz razvedravanje

Beta pre 3 sata

U Srbiji će sutra biti suvo i hladnije uz razvedravanje, samo će se ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije zadržati niska oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U prvom delu dana će duvati slab i umeren, na istoku i jugoistoku Srbije povremeno jak severozapadni vetar, koji će posle podne oslabiti, pa će uveče i u toku noći vetar biti slab, promenljivog smera.

Najniža temperatura će se kretati od četiri stepena u Vojvodini do 11 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije, a najviša od 15 do 17 stepeni, u Negotinskoj Кrajini do 19 stepeni. Uveče i u toku noći sa zapada i jugozapada očekuje se novo umereno naoblačenje, ali bez padavina.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i hladnije. Ujutru i pre podne će duvati slab do umeren severozapadni vetar, a od popodneva slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura će se kretati od pet do osam stepeni, a najviša oko 16 stepeni. Uveče i u toku noći sa zapada i jugozapada će biti novo umereno naoblačenje, ali bez padavina.

U Srbiji će se hladnije vreme zadržati do srede (18.10.), naročito u jutarnjim satima, kada se lokalno i u nižim predelima očekuje slab prizemni mraz. Na jugu Srbije kiša će padati u utorak, a na severu i zapadu zemlje u sredu krajem dana i tokom noći. U ostalim krajevima će biti umereno oblačno i suvo.

Od četvrtka se očekuje nagli porast temperature uz pojačanje južnog i jugozapadnog vetra, pa će u petak i subotu dnevni maksimumi ponegde ponovo biti oko 30 stepeni. U subotu posle podne sa zapada jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom a od nedelje će biti postepeno svežije, ali i dalje promenljivo.

Biometeorološka prognoza za ponedljak, 16. oktobar 2023:

Očekuju se nešto povolјnije biometeorološke prilike za hronično obolele osobe. Izvesne tegobe se mogu očekivati kod osoba koje pate od bolesti nervnog sistema, a u jutarnjim satima oprez se savetuje i astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija najizraženije mogu biti glavobolјa i promenlјivo raspoloženje.

(Beta, 10.15.2023)