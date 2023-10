U toku noći moguć i sneg, ledeno vreme stiglo u Srbiju: Temperature u naglom padu, evo šta se očekuje do kraja oktobra

Tokom večeri i noći temperatura će se u većem delu Srbije kretati od 5 do 10°C, u Beogradu oko 8°C, a još hladnije biće u planinskim predelima.

Tokom večeri i noći temperatura će se u većem delu Srbije kretati od 5 do 10°C, u Beogradu oko 8°C, a još hladnije biće u planinskim predelima. Srbiju je danas zahvatilo jako zahlađenje. Do kraja dana i tokom večeri u Srbiji će biti oblačno i osetno hladnije sa kišom i pljuskovima. Duvaće jak severozapadni vetar, a temperatura će biti u daljem padu.