Letu je definitivno došao kraj Stiže hladno vreme sa kišom

Ponesite kišobran trebaće vam danas

NOVI SAD: Zahlađenje i naoblačenje sa kišom. Duvaće umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 12°C, maksimalna do 16°C, a minimalna uveče u ponoć 8°C. VOJVODINA: Zahlađenje i naoblačenje sa kišom. Duvaće umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Pritisak malo iznad normale i u porastu. Jutarnja temperatura od 12°C do 14°C, maksimalna od 14°C na severu do 18°C na jugu Vojvodine, a minimalna temperatura krajem dana od 8°C do 10°C.