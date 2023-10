Do srede hladno, od četvrtka toplije, u petak ponovo oko 30 stepeni

Zahlađenje koje je već stiglo do severnih i zapadnih krajeva naše zemlje u toku današnjeg dana će se premeštati ka ostalim krajevima, pa se očekuje kiša, pad temperature i jak severozapadni vetar, izjavio je meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Slobodan Sovilj.

On je za Tanjug naveo da se na vrhovima planina iznad 1.500 metara nadmorske visine može očekivati i provejavanje snega, ali, kako je istakao, to će biti simbolične kratkotrajne snežne padavine, a ne pravi sneg. "Zahlađenje sa kišom, ali bez velike količine padavina, potrajaće do srede, do kada će biti znatno hladnija jutra. Najhladnije će biti jutro u utorak, kada će minimalne temperature biti od nula do pet stepeni i trebalo bi računati na pojavu prizemnih