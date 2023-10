„Kontraofanziva je u potpunosti propala“: Oglasio se Putin, otkrio plan Rusije na frontu

Ukrajinska kontraofanziva je u potpunosti propala, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin. „Što se tiče kontraofanzive, koja je navodno u zastoju, ona je potpuno propala“, rekao je Putin za TV Rusija 1, prenosi agencija RIA Novosti.

On je dodao da u određenim oblastima gde se vode borbena dejstva ukrajinska strana priprema nove ofanzivne operacije. „Mi to vidimo, znamo i reagujemo u skladu sa tim“, rekao je predsednik Rusije. Prema njegovim rečima, ono što se sada dešava duž cele linije kontakta naziva se „aktivna odbrana“. „Naše trupe popravljaju svoje pozicije praktično na celom tom prostoru“, naglasio je Putin, napominjući da se to odnosi na Kupjanski, Zaporoški i Avdejevski pravac.