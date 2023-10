Danas počinje grejna sezona

V.d. direktora „Beogradske elektrane” Vanja Vukić rekao je da danas u popodnevnim satima počinje nova grejna sezona u Beogradu, da su urađene sve funkcionalne probe, kao i da su „Beogradske elektrane” spremne za novu grejnu sezonu.

On je rekao za Tanjug da su funkcionalne probe trajale od 2. do 9. oktobra, i da su imali određeni broj intervencija. „Građani ne moraju da brinu. Imaće tople stanove za vreme grejne sezone. Sve uočene probleme smo odmah rešili. Pozivali smo građane da završe radove na kućnim grejnim instalacijama do 30. septembra i da to prijave 'Beogradskim elektranama' kako bi na vreme otklonili eventualne kvarove. Sve to smo na vreme rešili”, naglasio je Vukić. Istakao je da